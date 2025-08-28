25,004.71
-197.05
(-0.78%)
25,001
-189
(-0.75%)
低水4
8,918.71
-101.55
(-1.13%)
5,642.98
-54.55
(-0.96%)
3,792.98億
3,843.60
+43.25
(+1.138%)
4,463.78
+77.65
(+1.770%)
12,571.37
+276.30
(+2.247%)
2,478.18
+46.81
(+1.93%)
113,081.3600
+1,819.3500
(1.635%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0918
澳元最佳客戶買入價
5.0870
歐元最佳客戶買入價
9.0950
英鎊最佳客戶買入價
10.5420
日圓最佳客戶買入價
5.3033
【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
美元匯率-最大跌幅
KRW 美元/南韓圜
1,387.4000
-5.3500
-0.384%
SEK 美元/瑞典克朗
9.5090
-0.0183
-0.192%
TWD 美元/新台幣
30.5450
-0.0301
-0.098%
更新：28/08/2025 15:56
