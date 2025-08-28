28/08/2025 09:48

【聚焦人幣】人民幣中間價續創10個月高，即期開市升157點子

《經濟通通訊社28日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1063，較上個交易日升45點子，兩連升，續創2024年11月6日以來近10個月新高，較市場預測偏強近420點，監管仍有意通過中間價釋放偏強信號。官方中間價開出後，離岸CNH短線拉升創逾一個月新高。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開157點子，報7.1465，上個交易日即期匯率收盤報7.1622。



新加坡華僑銀行最新點評指出，人民幣逐步升值、中國股市上漲有助於恢復投資者信心，並鼓勵外資回流；再加上美聯儲即將重啟降息，應該會繼續利好人民幣。若中國經濟持續企穩，人民幣還有進一步升值空間。



美國財政部長貝森特周三表示，與中國的貿易談判「一切都在談判桌上」，他將在10月底或11月初與中國對等官員再次會晤。(jq)