28/08/2025 16:46

【聚焦人幣】人幣即期收升237點報7.1385，創近十個月高

《經濟通通訊社28日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1385，較上個交易日4時30分收盤價升237點子，止兩連跌，創2024年11月5日以來近10個月新高，全日在7.1365至7.1550之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升163點子，報7.1359。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1063，較上個交易日升45點子，兩連升，續創2024年11月6日以來近10個月新高，較市場預測偏強近420點，監管仍有意通過中間價釋放偏強信號。



交易員表示，外部美元持續疲軟，人民幣中間價也持續偏強，人民幣市場價突破7.15元關口後料進一步打開升值空間，不過逢低購匯或限制人民幣升值節奏。一外資行交易員稱，「降息預期下美元可能難有像樣的反彈，短期內外部環境都利於人民幣的。」



興業研究最新觀點認為，短期人民幣匯率受到股匯聯動、中間價和資金流影響，7.15關鍵點位有效突破則打開短線升值空間，升值驅動主要源於股匯聯動，但需中間價和資金流配合；未來需警惕A股調整、全球風險偏好反轉、美元指數顯著反彈等事件。(jq)