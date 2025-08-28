28/08/2025 09:27

【外圍經濟】加拿大鵝股東收私有化收購要約，股價上漲近15%

《經濟通通訊社28日專訊》冬季服裝製造商加拿大鵝(Canada Goose)的控股股東貝恩資本收到私有化收購要約，加拿大鵝在紐約上市的股票於周三（27日）上漲近15%。



消息人士透露，私募股權公司貝恩資本正尋求出售其持有的加拿大鵝股份。博裕資本和艾德韋宣私募基金已發出口頭要約，對加拿大鵝的估值基於其過去12個月息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)的8倍計算，折算後估值約為13.5億美元。



消息人士亦表示，貝恩資本目前暫未做出決定，仍在等待更多收購要約。此外，一旦選定買家，交易簽署前的盡職調查預計將在兩個月內完成。



儘管目前的估值與2018年（公司上市後一年）77億美元的峰值仍相去甚遠，但相較於貝恩資本2013年控股時約2.5億美元的估值，當前估值已為貝恩資本帶來極高的回報。(rc)