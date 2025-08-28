28/08/2025 10:02

【外圍經濟】美企以創紀錄速度宣布股票回購，已破萬億美元

《經濟通通訊社28日專訊》美國企業正以創紀錄的速度回購股票。Birinyi Associates編制的數據顯示，截至本月20日，已宣布的股票回購規模超過1萬億美元，創下達到這一水平所需的最短時間。先前的紀錄是在去年10月創下。



過去幾個月，各大巨企，尤其是金融和科技業，紛紛批准大規模股票回購計劃。英偉達(US.NVDA)在周三（27日）美股盤後公布季度業績後宣布，計劃回購價值600億美元的股票。



早在5月份，蘋果就宣布將回購1000億美元的股票。Alphabet、摩根大通、富國銀行也宣布將​​回購至少400億美元的股票。



Birinyi Associates總裁Jeffrey Yale Rubin表示：「市場上最終的逢低買入者將會持續出現，也就是公司本身。他們的盈利情況良好，有足夠的資金用於資本支出，這是回報投資者和公司所有者的好方法。如果經濟不出現大幅放緩，我們預測2026年完成的回購規模將達到1.2萬億美元，這將是一個新的紀錄。」(rc)