28/08/2025 10:48

【關稅戰】墨西哥據悉計劃上調對華關稅，美國施壓效果顯現

《經濟通通訊社28日專訊》知情人士表示，墨西哥政府計劃在下月公布的2026年預算提案中提高對中國的關稅，以保護本國企業免受廉價進口的衝擊，並滿足美國總統特朗普長期以來的要求。



知情人士稱，擬議的關稅上調預計將涵蓋汽車、紡織品和塑料等進口商品，旨在保護國內製造商免受中國補貼產品的競爭衝擊，但具體的關稅稅率尚不清楚。此外，其他亞洲國家預計也將面臨更高的關稅。



雖然預算方案需要立法機構批准，但辛鮑姆所在政黨及其盟友在兩院均佔據三分之二多數席位，議員修改方案的可能性有限。



自今年初以來，特朗普敦促墨西哥效仿美國，提高對中國進口商品的關稅。隨後墨西哥官員提出了「北美堡壘」的概念，旨在限制來自中國的貨物，同時加強美國、墨西哥和加拿大之間的貿易和製造業聯繫。(rc)