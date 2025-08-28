28/08/2025 13:24

【關稅戰】白宮貿易顧問納瓦羅抨擊印度購買俄羅斯石油

《經濟通通訊社28日專訊》在美國對印度徵收高額關稅生效後，白宮貿易顧問納瓦羅試圖向印度加大壓力，促使印度停止購買俄羅斯能源，並將俄烏戰爭稱為「莫迪的戰爭」。



納瓦羅周三（27日）在電視節目中表示：「我指的是莫迪的戰爭，因為和平之路，有一部分要經過新德里。俄羅斯把獲得的資金用於戰爭機器，殺害更多烏克蘭人。如果印度停止購買俄羅斯石油，明天就可以獲減25%關稅。」



他稱：「印度的所作所為令美國每個人都蒙受損失。消費者、企業，所有一切都蒙受損失，工人也蒙受損失，因為印度的高關稅讓我們失去了工作崗位、工廠、收入和更高的工資。然後，納稅人也蒙受損失，因為我們要為莫迪的戰爭付出資金。」



納瓦羅補充道：「印度，你是世界上最大的民主國家，拜託，請像個民主國家一樣做事。」(rc)