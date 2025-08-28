28/08/2025 13:24

【外圍經濟】SK電信因大規模資料外洩，需繳1348億韓元罰款

《經濟通通訊社28日專訊》韓國資料保護監管機構周四對SK電信處以創紀錄的1348億韓元（約9690萬美元）罰款，原因是該公司發生大規模資料外洩事件，影響2300萬用戶。



今年4月，SK電信揭露伺服器上的通用用戶身分模組(USIM)資料嚴重外洩事件，公司向所有用戶免費提供USIM更換服務，並接受了監管機構的調查。



調查顯示，由於網路攻擊，2320萬名LTE和5G網路用戶的電話號碼、國際行動用戶身分等25種資料外洩。



黑客於2021年8月及2022年6月先後侵入SK電信內部網路安裝惡意軟體，並於今年4月18日竊取了9.82g的個人用戶數據。



監管機構認定，這次洩密的原因是該公司沒有採取基本的安全措施，而且對內部伺服器管理不善。(rc)