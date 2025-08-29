29/08/2025 17:04

《外圍焦點》德國公布CPI，美國公布個人消費等數據

《經濟通通訊社29日專訊》美股三大指數昨日齊升，標普500指數歷史性突破6500點大關。市場焦點聚焦英偉達(US.NVDA)最新季績，其業績進一步鞏固人工智能投資熱潮，為相關概念股注入動力。道指收市升71.67點或0.16%，報45636.9點；標普500指數升0.46點或0.32%，報6501.86點；納指升115.02點或0.53%，報21705.16點。港股方面，恒生指數收市報25077，升78點或0.3%，成交3356億元。



各國沒重要經濟活動。數據方面，本港時間今晚8:00pm，德國公布8月消費者物價指數，月率料維持不變，年率升幅料由2%擴大至2.1%。8:30pm，美國公布7月個人消費，料由0.3%升上0.5%；7月個人所得料由0.3%升上0.4%；7月批發庫存月率升幅料維持於0.1%。9:45pm，美國公布8月芝加哥採購經理人指數，料由47.1降至46。10:00pm，美國公布8月密歇根大學消費者信心指數，料由61.7降至58.6。



在美國，今日公布業績的公司有：阿里巴巴(US.BABA)、霸王茶姬(US.CHA)、復朗集團(US.LANV)等。(wa)