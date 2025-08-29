29/08/2025 07:50

《國金頭條》標指首破6500點創新高，英偉達業績再次點燃AI熱潮

《經濟通通訊社29日專訊》美股三大指數周四（28日）齊升，標普500指數歷史性突破6500點大關。市場焦點聚焦英偉達(US.NVDA)最新季績，其業績進一步鞏固人工智能投資熱潮，為相關概念股注入動力。



道指收市升71.67點，或0.16%，報45636.9點；標普500指數升0.46點，或0.32%，報6501.86點；納指升115.02點，或0.53%，報21705.16點。



佔標普500指數權重約8%的英偉達，公布第二季業績優於市場預期，營收按年飆升56%。儘管該股盤初曾現調整，一度跌近3%，惟其後逐步收復失地，最終僅微跌0.8%。



半導體板塊整體表現理想，博通(US.AVGO)收市升2.8%，AMD(US.AMD)亦升0.9%，反映投資者對輝達業績持正面態度，認為AI相關投資主題仍具吸引力。雲端數據分析公司Snowflake(US.SNOW)在公布超預期季績後，股價更勁升逾20%。



美國上周首次申請失業救濟金人數維持穩定，而第二季GDP增長亦超出市場預期，為股市提供基本面支撐。儘管特朗普政府對聯儲局獨立性構成威脅，相關政治風險暫未對市場造成重大衝擊。



*美匯指數震盪向下*



美匯指數呈現震盪向下走勢，日內報97.84，下跌0.35%。美元兌日圓顯著回落，盤中跌至146.87，較前一個交易日下跌0.37%。歐元兌美元表現造好，升至1.1685水平，上升0.4%。



現貨黃金價格表現強勁，最高觸及3420美元，日內報每盎司3418美元，上升0.6%。紐約期金報每盎司3478美元，上漲0.8%。



國際原油市場呈現震盪上落走勢，儘管美國原油庫存降幅超出預期，但夏季駕駛旺季即將結束，以及地緣政治不確定性持續影響市場情緒。紐約期油報每桶63.37，微升0.3%；布蘭特期油報每桶64.37美元，升約0.3%。(jf)