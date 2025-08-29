29/08/2025 07:55

【外圍經濟】美國第二季GDP增長優於預期，貿易與投資回暖推動經濟擴張

《經濟通通訊社29日專訊》美國商務部公布最新修正數據，顯示今年第二季國內生產總值(GDP)經季節性調整後按年率增長3.3%，高於市場預期的3.1%，亦較初值3.0%略有上調。數據反映在貿易回升及企業投資復甦的帶動下，經濟表現好於原先估計。



在物價表現方面，第二季核心個人消費支出(PCE)物價指數經年化按季增長2.5%，與預期及初值一致；整體PCE物價指數增長1.6%，同樣符合市場預期。



商務部指出，第二季淨出口對經濟貢獻接近5個百分點，與第一季大幅拖累形成鮮明對比；同期企業設備投資及存貨補充亦支持了增長。個人消費雖然增幅放緩，但仍對經濟擴張提供穩定支撐。(kk)