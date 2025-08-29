25,259.31
+260.49
(+1.04%)
25,193
+287
(+1.15%)
低水66
9,026.06
+109.13
(+1.22%)
5,725.37
+81.35
(+1.44%)
1,340.18億
3,861.23
+17.63
(+0.459%)
4,503.63
+39.85
(+0.893%)
12,743.16
+171.79
(+1.367%)
2,503.26
+25.08
(+1.01%)
111,400.5700
-1,166.3300
(-1.036%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0936
澳元最佳客戶買入價
5.1032
歐元最佳客戶買入價
9.1000
英鎊最佳客戶買入價
10.5355
日圓最佳客戶買入價
5.3118
休市美股: 9月1日休市
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0936
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1032
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1000
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5355
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3118
