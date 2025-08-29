29/08/2025 08:01

【外圍經濟】美國上周新領失業救濟人數降至22.9萬，低於預期

《經濟通通訊社29日專訊》美國勞工部最新公布，截至8月23日當周，經季節調整後，新領失業救濟人數下降5000人至22.9萬人，低於市場預期的23萬人，前值則被向上修訂至23.4萬人。



數據顯示，雖然解僱潮並未明顯擴大，但招聘放緩令就業增長顯得乏力。四周移動平均值則輕微上升，報22.85萬人，按周增加2500人；截至8月16日當周，持續申領失業救濟人數減少7000人至195.4萬人，亦低於市場預估的196.6萬人。



分析指出，美國勞動力市場正處於不大幅裁員、卻也停止積極招聘的僵局。根據政府本月初數據，過去三個月非農就業月均增幅僅3.5萬人，遠低於去年同期的12.3萬人，拖累失業率料在8月升至4.3%，為疫情後新高。(kk)



