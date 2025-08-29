29/08/2025 09:36

【ＡＩ】惠普錄連續五季增長，AI電腦推動個人系統業務強勁表現

《經濟通通訊社29日專訊》 惠普(US.HPQ)公布2025年第三季業績，實現連續第五個季度營收增長，人工智能電腦需求及Windows 11升級周期成為主要增長動力。



惠普第三季營收達139億美元，按年增長3.1%，超越市場預期的136.9億美元。調整後每股盈利為0.75美元，雖較去年同期的0.84美元下跌10.7%，但仍略好於分析師預期的0.74美元。



公司GAAP每股盈利表現強勁，達0.80美元，按年大幅上升23.1%。期內公司產生15億美元自由現金流，並透過股息及股份回購向股東回饋4億美元。



個人系統部門表現亮眼，營收按年增長6%至99億美元，佔總營收約七成。按銷量計算，整體個人電腦銷量較去年同期增加5%，其中消費者個人電腦銷量勁升8%，商用個人電腦銷量亦增長3%。打印業務營收按年下跌4%至40億美元，表現不及市場預期。



展望第四季，惠普預計調整後每股盈利將介乎0.87至0.97美元之間，中位數與市場預期的0.92美元一致。(kk)