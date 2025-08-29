29/08/2025 09:38

【外圍經濟】Snowflake飆升逾18%，次季業績強勁超預期

《經濟通通訊社29日專訊》美國雲端軟件企業Snowflake(US.SNOW)公布2026年第二季度業績，推動股價於飆升逾18%，報約236.83美元。公司實現營收10.9億美元，按年增長32%，超出市場預期的10.4億美元。



淨利潤方面，Snowflake調整後每股盈利達0.35美元，幾近翻倍去年同期0.18美元，也高於市場預估0.27美元。公司經營指標顯示，淨收入留存率達125%，顯示現有客戶群持續擴大。顧客數量穩健增長，第二季新增533個淨客戶，其中包括15個大型企業級帳戶，較去年同期增長21%。



Snowflake將2026年第三季營收預期提升至約11.3億美元，超越市場預期的11.2億美元；全年營收指引也由原先的43.3億美元上調至43.95億美元。(kk)



