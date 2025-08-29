29/08/2025 15:08

【關稅戰】印度央行：與美貿易緊張局勢或對經濟增長構成下行風險，通脹水平難達標

《經濟通通訊社29日專訊》印度央行在月度公報中表示，本財年總體通脹率均值，預計將顯著低於央行設定的4%目標水平。



報告稱，印度經濟在強勁農村需求的支撐下保持韌性，但與美國的貿易緊張局勢，可能對經濟增長構成下行風險。「展望未來，貨幣政策將繼續密切關注新增數據及國內增長--通脹動態的演變，以制定合適的貨幣政策路徑。」



8月初，印度央行如期將關鍵利率維持在5.5厘不變，並表示經濟穩定。不過，經濟學家認為，美國對印征高額關稅，加之當前通脹水平低迷，這為印度央行進一步實施有限度的寬松政策留出了空間。(jf)