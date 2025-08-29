29/08/2025 08:26

【開市Ｇｏ】美股升標普破六千五，在岸人幣見10個月高，內房新模式推城中村等改造，中芯半年多賺35%

2025年8月29日【要聞盤點】



1、美股三大指數齊升，標普500指數歷史性突破6500點大關。市場焦點聚焦英偉達(US.NVDA)最新季績，其業績進一步鞏固人工智能投資熱潮，為相關概念股注入動力。道指收市升71.67點，或0.16%，報45636.9點；標普500指數升0.46點，或0.32%，報6501.86點；納指升115.02點，或0.53%，報21705.16點。中國金龍指數上漲11點。日經期貨截至上午7時42分上升2.5點。



2、美聯儲理事沃勒預計，聯邦公開市場委員會9月或減息0.25厘，未來3至6個月將繼續減息，支持理據較7月更強。



3、美聯儲理事庫克入稟法院阻止特朗普免職，稱免職將對美國經濟造成無法彌補的傷害，並指控特朗普指責無根據。



4、歐盟提議取消對美國工業品進口關稅，作為貿易協議一部分，美國或將歐盟汽車關稅降至15%，並具追溯性。



5、《中共中央 國務院關於推動城市高質量發展的意見》公布，提出加快構建房地產新模式，穩步推進城中村及危舊房改造。



6、離岸人民幣兌美元升至7.1187元，創2024年11月以來新高，突破7.12元。



7、南下資金今日淨賣出港股204.41億港元，創單日最大淨賣出額，分析指資金或正重返A股市場。



8、Fox新聞記者指英偉達行政總裁黃仁勳正與特朗普政府洽談，討論向中國出售Blackwell AI晶片並分銷售收入。



9、泡泡瑪特迷你版Labubu未正式開售，市場炒價一組14隻最高達2450元人民幣，原價僅1106元人民幣，升幅超一倍。





【焦點股】



中芯國際(00981)

- 中期純利升35.6%至3.2億美元，不派息，收入增22%至44.56億美元



理想汽車(02015)

- 次季純利跌0.9%，經調整盈利跌2.7%



海爾智家(06690)

- 半年盈利按年升15.59%，派中期息0.269元人民幣



澳博控股(00880)

- 中期虧損擴大至1.8億港元，不派息



順豐控股(02123)

- 中期純利升19.4%至57.4億人民幣，派息46分人民幣



南方航空(01055)

- 中期虧損按年擴至15.34億人民幣，不派中期息



中國國航(00753)

- 中期虧損按年擴至18.05億人民幣，不派中期息



OSL(00863)

- 上半年收入升57.9%至1.95億港元，但持續經營業務虧損擴至2030萬港元



國泰君安國際(01788)

- 推加密貨幣交易服務，專業投資者可買美元穩定幣等



商湯(00020)

- 中期虧損收窄至14.8億人民幣，不派息



華虹半導體(01347)

- 中期盈利1170萬美元，按年跌70%



中信証券(06030)

- 中期盈利137億人幣，升29.8%，息29分



招商證券(06099)

- 中期盈利升9%，派息11.9分人民幣



中國建材(03323)

- 中期扭虧為盈，盈利14億人民幣，不派息



華電國際(01071)

- 中期盈利升13%，派息9分港元



中興通訊(00763)

- 中期盈利51億人民幣跌12%，不派息



永旺(00984)

- 中期虧損擴大至2.2億港元，不派息



比亞迪電子(00285)、建設銀行(00939)、龍湖集團(00960)、中國神華(01088)、比亞迪股份(01211)、農業銀行(01288)、工商銀行(01398)、中國銀行(03988)、阿里巴巴-W(09988)

- 今日公布中期業績





【油金報價】



紐約期油下跌0.62%，報64.20美元/桶



布倫特期油上漲0.31%，報67.65美元/桶



黃金現貨下跌0.04%，報3415.59美元/盎司



黃金期貨上漲0.04%，報3475.70美元/盎司