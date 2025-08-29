29/08/2025 18:22

《本港經濟》金管局：本港7月新批按揭貸款額按月升11.2%

《經濟通通訊社29日專訊》金管局公布住宅按揭統計調查結果，7月份新申請貸款個案按月增加4.9%，至9005宗。



7月份新批出的按揭貸款額按月增加11.2%，至306億元。當中，涉及一手市場交易所批出的貸款增加16.4%，至108億元；涉及二手市場交易所批出的貸款增加10.5%，至166億元。至於涉及轉按交易所批出的貸款則減少0.2%，至32億元。7月份，新取用按揭貸款額按月增加3%，至182億元。



以香港銀行同業拆息作為定價參考的新批按揭貸款所佔比例，由6月份的94.7%上升至7月份的95.7%。以最優惠貸款利率作為定價的新批按揭貸款所佔比例，由6月份的1.7%下降至7月份的1.2%。



7月份未償還按揭貸款總額按月增加0.1%，至18873億元。按揭貸款拖欠比率為0.13%，仍維持於低水平，經重組貸款比率維持於接近0%。(bi)