25,077.62
+78.80
(+0.32%)
25,113
+90
(+0.36%)
高水35
8,947.79
+30.86
(+0.35%)
5,674.31
+30.29
(+0.54%)
3,356.01億
3,857.93
+14.33
(+0.373%)
4,496.76
+32.98
(+0.739%)
12,696.15
+124.78
(+0.993%)
2,505.23
+27.05
(+1.09%)
110,065.5100
-2,501.3900
(-2.222%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0938
澳元最佳客戶買入價
5.1010
歐元最佳客戶買入價
9.1180
英鎊最佳客戶買入價
10.5200
日圓最佳客戶買入價
5.3080
休市美股: 9月1日休市
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
25,077.62
+78.80
(+0.32%)
期指(夜)
高水35
25,113
+90
(+0.36%)
國企指數
8,947.79
+30.86
(+0.35%)
科技指數
5,674.31
+30.29
(+0.54%)
大市成交
3,356.01億
股票
3,173.32億
(94.556%)
窩輪
78.87億
(2.350%)
牛熊證
103.82億
(3.094%)
即時更新：29/08/2025 17:59
可賣空股票總成交
3,106.07億
主板賣空
497.58億
(16.020%)
更新：29/08/2025 16:59
上証指數
成交：12,216.92億
3,857.93
+14.33
(+0.373%)
滬深300
4,496.76
+32.98
(+0.739%)
深証成指
12,696.15
+124.78
(+0.993%)
MSCI中國A50
2,505.23
+27.05
(+1.09%)
比特幣
資料由Binance提供
110,065.5100
-2,501.3900
(-2.222%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0938
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1010
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1180
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5200
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3080
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

07
九月
沙田馬場｜9月7日馬季開鑼迎好運 巨賞共過億港元 沙田馬場｜9月7日馬季開鑼迎好運 巨賞共過億港元
大型盛事 節慶活動
沙田馬場｜9月7日馬季開鑼迎好運 巨賞共過億港元
推介度：
07/09/2025
29
八月
亞洲國際博覽館｜PARK BO GUM 2025 FAN MEETING TOUR [BE WITH YOU] 亞洲國際博覽館｜PARK BO GUM 2025 FAN MEETING TOUR [BE WITH YOU]
音樂會
亞洲國際博覽館｜PARK BO GUM 2025 FAN MEETING TOUR [BE WITH...
推介度：
29/08/2025
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
00020 商湯－Ｗ09988 阿里巴巴－Ｗ03690 美團－Ｗ00700 騰訊控股00388 香港交易所00981 中芯國際
網購
股票
ETF
Highlight:
【etnet x 環球海產】獨家優惠95折，特價產品折上折！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
最佳銀行兌換
澳元兌港元
電匯客戶買入
5.1010
電匯客戶賣出
5.0829
更新：29/08/2025 19:10:29
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
110,065.51
-2,501.39
-2.222%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
4,340.7600
-170.4400
-3.778%
Chainlink-預言機-LINK LINK 預言機
23.3700
-1.8100
-7.188%
更新：29/08/2025 19:10
HIBOR 同業拆息
隔夜
4.00%
1個月
3.30%
3個月
3.30%
更新：29/08/2025 11:15
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處