29/08/2025 18:30

《本港經濟》金管局：7月港元存款跌2%，人民幣存款升6.4%

《經濟通通訊社29日專訊》金管局公布，7月認可機構的存款總額上升0.2%，其中港元存款下跌2%，外幣存款則上升1.9%，主要反映企業資金流動。今年首7個月，存款總額及港元存款分別上升7.8%及4.9%。



香港人民幣存款在7月份上升6.4%，於7月底為9382億元人民幣，主要反映企業資金流動。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於7月份為12443億元人民幣，而6月份為12235億元人民幣。金管局稱，存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等，因此適宜觀察較長期趨勢，毋須過度解讀個別月份的波動。



7月份貸款與墊款總額下跌1.1%，首7個月升1.3%。其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）及香港境外使用的貸款在7月份分別下跌1%及1.7%。由於港元存款的跌幅較港元貸款的跌幅大，港元貸存比率由6月底的72%，上升至7月底的73.1%。



7月份港元貨幣供應量M2及M3均下跌1.8%，按年均上升6.2%。7月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1下跌2.3%，與去年同期比較則上升18.5%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於7月份均上升0.1%，按年均上升10.8%。(bi)