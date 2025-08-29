29/08/2025 20:44

《再戰明天》中國公布RatingDog製造業PMI，本港公布零售銷售

《經濟通通訊社29日專訊》中國公布RatingDog製造業PMI，及本港公布零售銷售，料為下周一（1日）市場焦點。



下周一美國及加拿大假期休市。各國重要經濟活動方面，上合組織峰會踏入最後一日。



*澳洲德國英國公布製造業PMI，歐元區公布失業率*



數據方面，下周日（31日）9:30am（本港時間．下同），中國公布8月製造業採購經理人指數，料由49.3升至49.4；8月非製造業採購經理人指數料由50.1升至50.3；8月綜合採購經理人指數。下周一7:00am，澳洲公布8月製造業採購經理人指數。9:30am，澳洲公布7月建築許可，月率料由11.9%逆轉至下滑1.1%。9:45am，中國公布8月RatingDog製造業採購經理人指數。3:55pm，德國公布8月製造業採購經理人指數。4:30pm，香港公布7月零售銷售。同一時間，英國公布8月製造業採購經理人指數。5:00pm，歐元區公布7月失業率。



在本港，明日公布業績的公司有:首程控股(00697)、帝國科技集團(00776)、興合控股(01891)等。



下周日（31日）公布業績的公司有:攜程集團-S(09961)等。



下周一公布業績的公司有:中國來騎哦(08039)等。



下周二（2日）公布業績的公司有:蔚來-SW(09866)等。



下周三（3日）公布業績的公司有:數碼通電訊(00315)、愛得威建設集團(06189)等。



下周四（4日）公布業績的公司有:新鴻基地產(00016)等。



下周五（5日）公布業績的公司有:帝王國際投資(00928)等。(wa)