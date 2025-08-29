29/08/2025 16:34

【銀色債券】許正宇：銀債保證息率3.85厘較銀行定存產品吸引，本財年不再發行其他零售債券

《經濟通通訊社29日專訊》政府公布發行新一批銀色債券詳情，財經事務及庫務局局長許正宇表示，3.85厘定息對比現時銀行間供市民買的定存產品，12個月港元定存息約2厘，具有吸引力。



今批銀色債券券基礎建設債券計劃下的零售部分，所得資金將撥入基本工程儲備基金。許正宇表示，是次發銀債是基建債下發行的第3批零售債券，通過計劃可更好管理大型基建現金流的需求，同時惠及經濟民生項目早日落成，考慮到整體市場情況後，政府25/26年度零售債券部分，只會發行今次銀色債券，而不會發行其他零售債券。



香港上海滙豐銀行香港資本市場及證券服務部主管黃子卓表示，市場估美國今年9月、12月、明年3月各減息一次，共75基點。滙豐預測，到2027年美國息率或降至3厘左右，故今次3.85厘保底息水平絕對吸引，亦相信認購反應熱烈。



中銀香港(02388)個人金融產品部總經理周國昌表示，相信今次除了有往批銀債客捧場之外，港府推動銀髮經濟應會帶動新客，借此機會鎖定3年期3.85厘穩定息率是相當吸引。(bn)