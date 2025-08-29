25,228.17
+229.35
(+0.92%)
25,163
+257
(+1.03%)
低水65
9,012.09
+95.16
(+1.07%)
5,723.92
+79.90
(+1.42%)
2,845.99億
3,857.93
+14.33
(+0.373%)
4,496.76
+32.98
(+0.739%)
12,696.15
+124.78
(+0.993%)
2,505.23
+27.05
(+1.09%)
110,560.0000
-2,006.9000
(-1.783%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0936
澳元最佳客戶買入價
5.0990
歐元最佳客戶買入價
9.1066
英鎊最佳客戶買入價
10.5360
日圓最佳客戶買入價
5.3090
休市美股: 9月1日休市
推廣【買1送1】維柏健健骨鐵三角7天見效
恒生指數
25,228.17
+229.35
(+0.92%)
期指
低水65
25,163
+257
(+1.03%)
國企指數
9,012.09
+95.16
(+1.07%)
科技指數
5,723.92
+79.90
(+1.42%)
大市成交
2,845.99億
股票
2,667.62億
(93.732%)
窩輪
77.44億
(2.721%)
牛熊證
100.93億
(3.546%)
即時更新：29/08/2025 15:17
可賣空股票總成交
1,647.02億
主板賣空
259.45億
(15.753%)
半日數據，更新：29/08/2025 12:40
上証指數
成交：12,216.92億
3,857.93
+14.33
(+0.373%)
滬深300
4,496.76
+32.98
(+0.739%)
深証成指
12,696.15
+124.78
(+0.993%)
MSCI中國A50
2,505.23
+27.05
(+1.09%)
比特幣
資料由Binance提供
110,560.0000
-2,006.9000
(-1.783%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0936
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0990
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1066
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5360
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3090
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

29
七月
尖沙咀海港城｜My Melody・Kiki s Lala — 50 周年花火夏祭@海港城 尖沙咀海港城｜My Melody・Kiki s Lala — 50 周年花火夏祭@海港城
節慶活動 商場活動
尖沙咀海港城｜My Melody・Kiki s Lala — 50 周年花火夏祭@海港城
推介度：
29/07/2025 - 07/09/2025
免費
22
七月
灣仔香港藝術中心｜香港藝術中心動漫基地邁進20週年 「動漫藝術節2025」今日開鑼 呈獻全港首個以漫畫及插畫為主的藝博會 灣仔香港藝術中心｜香港藝術中心動漫基地邁進20週年 「動漫藝術節2025」今日開鑼 呈獻全港首個以漫畫及插畫為主的藝博會
大型盛事 節慶活動
灣仔香港藝術中心｜香港藝術中心動漫基地邁進20週年 「動漫藝術節2025」今日開鑼 呈獻全港首個以...
推介度：
22/07/2025 - 31/08/2025
免費
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00020 商湯－Ｗ03690 美團－Ｗ00700 騰訊控股00388 香港交易所00981 中芯國際
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯

現代啟示錄

28/08/2025 12:09
大國博弈

定期存款 | 創興大幅上調港元短存息，渣打6個月加至2.2厘

27/08/2025 20:31
貨幣攻略

關稅戰 | 美歐簽署框架貿易協議，汽車關稅最快9月起降至15...

22/08/2025 01:09
關稅戰
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
網購
股票
ETF
Highlight:
【etnet x 環球海產】獨家優惠95折，特價產品折上折！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
評論
即將公佈經濟數據
意大利-國內生產總值(季率)
即將公佈
29/08/2025 16:00
前值
0.30%
市場預測
-0.10%
意大利-國內生產總值(年率)
即將公佈
29/08/2025 16:00
前值
0.70%
市場預測
0.40%
Prime Rate 最優惠利率
5.250%
滙豐, 中銀, 恒生
31/07/2025 12:12
5.500%
渣打香港, 建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 招商永隆, 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星, 大新, 上商, 東亞, 工銀亞洲
19/06/2025 13:02
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處