29/08/2025 11:33
《港元利率》港元拆息普遍向下，一個月拆息回落，隔夜息升穿4厘創近4個月高
《經濟通通訊社29日專訊》港元拆息普遍向下，而與樓按相關的一個月拆息終止三連升，報3.29655厘，跌0.994基點，是8月27日後最低；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.29583厘，跌1.137基點。
隔夜息報4.00012厘，升1.786基點，是5月2日後最高；一周拆息跌9.143基點，報3.61405厘，兩周則跌15.512基點，報3.49262厘。長息方面，六個月拆息升0.428基點，報3.26952厘，一年期則跌3.196基點，報3.27167厘。
港元匯價今日在7.854-7.7955之間上落，最新報7.7915。
資料來源：香港銀行公會
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|4.00012
|+1.786
|一周
|3.61405
|-9.143
|兩周
|3.49262
|-15.512
|一個月
|3.29655
|-0.994
|兩個月
|3.29798
|-0.851
|三個月
|3.29583
|-1.137
|六個月
|3.26952
|+0.428
|一年
|3.27167
|-3.196
