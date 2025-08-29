29/08/2025 11:33

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 4.00012 +1.786 一周 3.61405 -9.143 兩周 3.49262 -15.512 一個月 3.29655 -0.994 兩個月 3.29798 -0.851 三個月 3.29583 -1.137 六個月 3.26952 +0.428 一年 3.27167 -3.196

《經濟通通訊社29日專訊》港元拆息普遍向下，而與樓按相關的一個月拆息終止三連升，報3.29655厘，跌0.994基點，是8月27日後最低；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.29583厘，跌1.137基點。隔夜息報4.00012厘，升1.786基點，是5月2日後最高；一周拆息跌9.143基點，報3.61405厘，兩周則跌15.512基點，報3.49262厘。長息方面，六個月拆息升0.428基點，報3.26952厘，一年期則跌3.196基點，報3.27167厘。港元匯價今日在7.854-7.7955之間上落，最新報7.7915。資料來源：香港銀行公會