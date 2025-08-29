25,229.72
+230.90
(+0.92%)
25,163
+257
(+1.03%)
低水67
9,012.59
+95.66
(+1.07%)
5,724.33
+80.31
(+1.42%)
2,846.62億
3,857.93
+14.33
(+0.373%)
4,496.76
+32.98
(+0.739%)
12,696.15
+124.78
(+0.993%)
2,505.23
+27.05
(+1.09%)
110,560.0000
-2,006.9000
(-1.783%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0936
澳元最佳客戶買入價
5.0990
歐元最佳客戶買入價
9.1066
英鎊最佳客戶買入價
10.5360
日圓最佳客戶買入價
5.3090
休市美股: 9月1日休市
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
25,229.72
+230.90
(+0.92%)
期指
低水67
25,163
+257
(+1.03%)
國企指數
9,012.59
+95.66
(+1.07%)
科技指數
5,724.33
+80.31
(+1.42%)
大市成交
2,846.62億
股票
2,668.24億
(93.734%)
窩輪
77.44億
(2.721%)
牛熊證
100.93億
(3.546%)
即時更新：29/08/2025 15:17
可賣空股票總成交
1,647.02億
主板賣空
259.45億
(15.753%)
半日數據，更新：29/08/2025 12:40
上証指數
成交：12,216.92億
3,857.93
+14.33
(+0.373%)
滬深300
4,496.76
+32.98
(+0.739%)
深証成指
12,696.15
+124.78
(+0.993%)
MSCI中國A50
2,505.23
+27.05
(+1.09%)
比特幣
資料由Binance提供
110,560.0000
-2,006.9000
(-1.783%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0936
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0990
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1066
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5360
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3090
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

從工黨的貝理雅到施紀賢，30年間英國已面目全非
世事政情 英倫歲月

從工黨的貝理雅到施紀賢，30年間英國已面目全非
中環五星酒店酒吧日式美學雞尾酒:牛蒡加蒲公英調出侘寂哲學、無...
Travel & Dining Yan Can Taste

中環五星酒店酒吧日式美學雞尾酒:牛蒡加蒲公英調出侘寂哲學、無...
致癌陷阱 │ 母女同患血癌，專家警告:家中常囤積的1物，可能...
醫學通識 健康解「迷」

致癌陷阱 │ 母女同患血癌，專家警告:家中常囤積的1物，可能...
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00020 商湯－Ｗ03690 美團－Ｗ00700 騰訊控股00388 香港交易所00981 中芯國際
網購
股票
ETF
Highlight:
【etnet x 環球海產】獨家優惠95折，特價產品折上折！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
美元匯率-最大跌幅
CNY 美元/人民幣
7.0764
-0.0210
-0.296%
GBP 英鎊/美元
1.3494
-0.0014
-0.105%
EUR 歐元/美元
1.1672
-0.0007
-0.060%
更新：29/08/2025 15:15
最新重要數據
美國-國內生產總值(年度化)(季率)
公佈值
3.30%
公佈日期
28/08/2025 20:30
瑞士-國內生產總值(季率)
公佈值
0.10%
公佈日期
28/08/2025 15:00
瑞士-國內生產總值(年率)
公佈值
1.20%
公佈日期
28/08/2025 15:00
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處