29/08/2025 10:22

【關稅戰】柏瑞投資：印度市場能抵禦美上調關稅，看好當地銀行業

《環富通基金頻道29日專訊》柏瑞投資印度股票主管Huzaifa Husain及股票產品專家Priyasha Mohanty發表《印度市場能抵禦美國上調關稅的原因》，分析美國關稅對印度市場的影響。



*最主要出口貨品獲豁免關稅，勞工密集型行業料最受影響*



美國總統特朗普宣布由8月1日起，對從印度進口的貨品徵收25%的關稅，並計劃由8月27日起，因應印度與俄羅斯持續進行的能源和國防貿易而額外加徵25%的懲罰性關稅。預料印度會在開放農業及乳製品市場方面維持堅定立場，認為這些條件並無商榷餘地，並可能就豁免或分階段降低關稅進行談判。



由於印度最主要的出口貨品（如科技、藥品及智能手機等電子產品）獲豁免關稅，經打磨鑽石及紡織品等勞工密集型行業將會最受影響。如果美印貿易談判迫使印度在保護當地勞工密集型出口和限制從俄羅斯進口之間作出選擇，相信印度應會選擇後者。目前，印度仍有時間在本月底前決定下一步行動，並等待俄烏和談的結果。



*印度經濟獲多項結構性優勢支持，銀行業增長及估值吸引*



在多項結構性優勢的支持下，關稅對印度經濟的整體影響有限。作為淨進口國，印度可以調整採購策略，減少對美的貿易順差，從而在未來的談判中增加談判籌碼。在過去20年，印度在產品類別和目的地市場方面均明顯地更多元化，從而加強抵禦特定國家貿易衝擊的能力。



柏瑞投資仍然對印度市場充滿信心，預計近期的關稅措施不會造成重大干擾。鑑於印度銀行業的增長及估值吸引，仍然看好當地銀行業。預期相關措拖不會對印度銀行業造成直接影響，但會密切留意對企業盈利、資本支出及貸款增長等指標的潛在影響。仍然策略性留意以本地市場為主及估值合理的企業。對於以出口為主的企業，在主要市場中設立當地業務的能力將會是突圍而出的關鍵因素。(wa)



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。