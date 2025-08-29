29/08/2025 10:53

《基金觀點》富達：金價升勢可望持續數年，保持終極避風港地位

《環富通基金頻道29日專訊》富達國際基金經理Ian Samson表示，黃金無疑再次受到投資者青睞。黃金是去年富達多元資產組合中表現最好的資產之一，其價格上升27%，而今年（截至8月25日）再度上升28%。儘管黃金價格已大幅上升，此趨勢可望持續數年，使黃金發揮分散投資的效果，保持終極「避風港」地位，抵禦通脹及寬鬆經濟政策，並受惠結構性趨勢。



*利率下降及通脹黏性等因素有利黃金，美元走弱支持金價*



從宏觀基本情境預測，美國經濟將在未來數月放緩，甚至出現滯脹，因此富達對黃金前景持正面態度。儘管通脹仍維持在約3%，而關稅可能令物價居高不下，聯儲局仍有可能減息。關稅衝擊及勞動力供應減少亦將導致經濟增長疲弱。利率下降、通脹黏性及增長疲弱等多重因素應有利於黃金表現。



此外，美元作為黃金的主要避險競爭對手，美元走弱亦將進一步支持黃金價格。在前所未見的大規模不確定性及關稅政策變化下，其影響仍未完全反映，黃金作為終極「避風港」的地位，使其在面對任何進一步不確定性均處於有利位置。此外，美國預算赤字持續擴大，引發貨幣貶值憂慮，進一步加強黃金的長期投資價值。



*外匯儲備管理機構持續買金，全球黃金ETF持倉持續增加*



與此同時，投資黃金的結構性發展仍然穩固。外匯儲備管理機構持續買入黃金，全球黃金ETF持倉亦持續增加，加上包括中國內地、印度及土耳其等地區正結構性地增加黃金持倉，以分散對美元的依賴。黃金一直是保值工具及分散投資的選擇，且不涉及紙幣儲備所帶來的信用風險。



更廣泛而言，黃金供應非常有限，這表示當投資組合持倉稍有增加，就可能對市場造成影響。例如，若投資者決定轉移部分目前總值57萬億美元的美國資產，黃金將可能受惠。



富達計劃持續在多元資產投資組合中持有黃金。今年以來大部分時間，富達透過追蹤金價的被動工具及黃金礦企股票來持倉。後者在過去數月表現優異並已趁機獲利，但仍保留對追蹤金價的部署。(wa)



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。