29/08/2025 09:21
【聚焦人幣】人民幣中間價升33點子報7.1030，三連升，再創近10個月高
《經濟通通訊社29日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1030，較上個交易日升33點子，三連升，續創2024年11月6日以來近10個月新高，上個交易日報7.1063。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.1030
|-33.00
|1歐元/人民幣
|8.3008
|+93.00
|100日圓/人民幣
|4.8428
|+34.00
|1港元/人民幣
|0.9116
|-11.00
|1英鎊/人民幣
|9.6043
|-112.00
|1澳元/人民幣
|4.6432
|+58.00
|1紐元/人民幣
|4.1847
|+78.00
|1新加坡/人民幣
|5.5453
|+32.00
|1瑞郎/人民幣
|8.8663
|-140.00
|1加元/人民幣
|5.1721
|+39.00
|1人民幣/林吉特
|0.5920
|-14.10
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.3072
|+664.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4878
|+22.00
|1人民幣/韓元
|194.7500
|-39.00