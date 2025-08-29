25,262.13
+263.31
(+1.05%)
25,186
+280
(+1.12%)
低水76
9,028.80
+111.87
(+1.25%)
5,725.48
+81.46
(+1.44%)
1,348.53億
3,865.95
+22.35
(+0.581%)
4,511.00
+47.22
(+1.058%)
12,770.57
+199.20
(+1.585%)
2,507.89
+29.71
(+1.20%)
111,400.5700
-1,166.3300
(-1.036%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0936
澳元最佳客戶買入價
5.1032
歐元最佳客戶買入價
9.1000
英鎊最佳客戶買入價
10.5355
日圓最佳客戶買入價
5.3118
休市美股: 9月1日休市
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
25,262.13
+263.31
(+1.05%)
期指
低水76
25,186
+280
(+1.12%)
國企指數
9,028.80
+111.87
(+1.25%)
科技指數
5,725.48
+81.46
(+1.44%)
大市成交
1,348.53億
股票
1,214.65億
(90.072%)
窩輪
53.73億
(3.985%)
牛熊證
80.15億
(5.944%)
即時更新：29/08/2025 10:46
可賣空股票總成交
3,623.36億
主板賣空
643.55億
(17.761%)
更新：28/08/2025 16:59
上証指數
成交：6,519.76億
3,865.95
+22.35
(+0.581%)
滬深300
4,511.00
+47.22
(+1.058%)
深証成指
12,770.57
+199.20
(+1.585%)
MSCI中國A50
2,507.89
+29.71
(+1.20%)
比特幣
資料由Binance提供
111,400.5700
-1,166.3300
(-1.036%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0936
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1032
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1000
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5355
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3118
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

59歲呂頌賢肺部感染昏迷ICU搶救兩周|太太麥景婷暗示醫療失...
吃喝玩樂 影視娛樂

59歲呂頌賢肺部感染昏迷ICU搶救兩周|太太麥景婷暗示醫療失...
婚後變得沉默寡言？責任心愈重的男人，愈不敢說出內心感受
Sex & Love 我單身但我快樂

婚後變得沉默寡言？責任心愈重的男人，愈不敢說出內心感受
開市Good Morning

🌊特朗普再公布新關稅稅率 🏠地產商水緊 樓市仲未過黑暗時期？📣峰岹科技、藍思科技掛牌後部署
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00020 商湯－Ｗ03690 美團－Ｗ00388 香港交易所00981 中芯國際00700 騰訊控股
網購
股票
ETF
Highlight:
【etnet x 環球海產】獨家優惠95折，特價產品折上折！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
即將公佈經濟數據
日本-新屋動工(年率)
即將公佈
29/08/2025 13:00
前值
-15.60%
市場預測
-9.80%
日本-消費者信心指數
即將公佈
29/08/2025 13:00
前值
33.70
市場預測
34.20
HIBOR 同業拆息
隔夜
3.98%
1個月
3.31%
3個月
3.31%
更新：28/08/2025 11:15
貴金屬
XAU 黃金現貨
3,413.6100
-0.9600
-0.028%
XAG 白銀現貨
38.9402
-0.0390
-0.100%
更新：29/08/2025 10:46
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處