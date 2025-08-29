25,077.62
+78.80
(+0.32%)
25,116
+93
(+0.37%)
高水38
8,947.79
+30.86
(+0.35%)
5,674.31
+30.29
(+0.54%)
3,356.01億
3,857.93
+14.33
(+0.373%)
4,496.76
+32.98
(+0.739%)
12,696.15
+124.78
(+0.993%)
2,505.23
+27.05
(+1.09%)
110,070.5500
-2,496.3500
(-2.218%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0938
澳元最佳客戶買入價
5.1010
歐元最佳客戶買入價
9.1180
英鎊最佳客戶買入價
10.5200
日圓最佳客戶買入價
5.3080
休市美股: 9月1日休市
推廣【買1送1】維柏健健骨鐵三角7天見效
恒生指數
25,077.62
+78.80
(+0.32%)
期指(夜)
高水38
25,116
+93
(+0.37%)
國企指數
8,947.79
+30.86
(+0.35%)
科技指數
5,674.31
+30.29
(+0.54%)
大市成交
3,356.01億
股票
3,173.32億
(94.556%)
窩輪
78.87億
(2.350%)
牛熊證
103.82億
(3.094%)
即時更新：29/08/2025 17:59
可賣空股票總成交
3,106.07億
主板賣空
497.58億
(16.020%)
更新：29/08/2025 16:59
上証指數
成交：12,216.92億
3,857.93
+14.33
(+0.373%)
滬深300
4,496.76
+32.98
(+0.739%)
深証成指
12,696.15
+124.78
(+0.993%)
MSCI中國A50
2,505.23
+27.05
(+1.09%)
比特幣
資料由Binance提供
110,070.5500
-2,496.3500
(-2.218%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0938
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1010
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1180
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5200
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3080
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

29
七月
尖沙咀海港城｜My Melody・Kiki s Lala — 50 周年花火夏祭@海港城 尖沙咀海港城｜My Melody・Kiki s Lala — 50 周年花火夏祭@海港城
節慶活動 商場活動
尖沙咀海港城｜My Melody・Kiki s Lala — 50 周年花火夏祭@海港城
推介度：
29/07/2025 - 07/09/2025
免費
01
八月
大館｜⼤館全新夏季展覽「光影邊緣—香港電影的臥底世界」 大館｜⼤館全新夏季展覽「光影邊緣—香港電影的臥底世界」
展覽 文化藝術
大館｜⼤館全新夏季展覽「光影邊緣—香港電影的臥底世界」
推介度：
01/08/2025 - 05/10/2025
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
00020 商湯－Ｗ09988 阿里巴巴－Ｗ03690 美團－Ｗ00700 騰訊控股00388 香港交易所00981 中芯國際
網購
股票
ETF
Highlight:
【etnet x 環球海產】獨家優惠95折，特價產品折上折！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
Prime Rate 最優惠利率
5.250%
滙豐, 中銀, 恒生
31/07/2025 12:12
5.500%
渣打香港, 建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 招商永隆, 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星, 大新, 上商, 東亞, 工銀亞洲
19/06/2025 13:02
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
最佳銀行兌換
英鎊兌港元
電匯客戶買入
10.5200
電匯客戶賣出
10.4849
更新：29/08/2025 19:10:47
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處