29/08/2025 08:53

【關稅戰】美國延長對華301關稅豁免期限至11月29日

《經濟通通訊社29日專訊》美國貿易代表辦公室(USTR)8月28日發表聲明，宣布再次延長對中國在技術轉讓、知識產權和創新方面的行為、政策及做法的301調查中的豁免期限。這些豁免期限原定於2025年8月31日到期，現已延長至2025年11月29日。



這已非美方首次延長豁免期限，美國貿易代表辦公室曾於5月宣布把豁免期限5月31日延長至8月31日。



美國以《1974年貿易法》第301條款對華商品徵收關稅，旨在解決美方認定的不公平貿易行為，而延長部分豁免則是為了減輕對某些行業的經濟影響同時繼續向中國施壓。中方此前曾多次向美方就301條款關稅提出嚴正交涉，並一度指美國是全球產業鏈供應鏈的「擾亂者」，對美方濫用301條款表達嚴重關注。(ry)