25,260.16
+261.34
(+1.05%)
25,188
+282
(+1.13%)
低水72
9,027.43
+110.50
(+1.24%)
5,726.26
+82.24
(+1.46%)
1,351.43億
3,866.41
+22.81
(+0.593%)
4,512.81
+49.03
(+1.098%)
12,770.05
+198.68
(+1.580%)
2,507.45
+29.27
(+1.18%)
111,400.5700
-1,166.3300
(-1.036%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0936
澳元最佳客戶買入價
5.1032
歐元最佳客戶買入價
9.1000
英鎊最佳客戶買入價
10.5355
日圓最佳客戶買入價
5.3118
休市美股: 9月1日休市
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
25,260.16
+261.34
(+1.05%)
期指
低水72
25,188
+282
(+1.13%)
國企指數
9,027.43
+110.50
(+1.24%)
科技指數
5,726.26
+82.24
(+1.46%)
大市成交
1,351.43億
股票
1,217.54億
(90.093%)
窩輪
53.73億
(3.976%)
牛熊證
80.15億
(5.931%)
即時更新：29/08/2025 10:47
可賣空股票總成交
3,623.36億
主板賣空
643.55億
(17.761%)
更新：28/08/2025 16:59
上証指數
成交：6,534.26億
3,866.41
+22.81
(+0.593%)
滬深300
4,512.81
+49.03
(+1.098%)
深証成指
12,770.05
+198.68
(+1.580%)
MSCI中國A50
2,507.45
+29.27
(+1.18%)
比特幣
資料由Binance提供
111,400.5700
-1,166.3300
(-1.036%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0936
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1032
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1000
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5355
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3118
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

30
八月
亞洲國際博覽館｜叱咤903主辦 PURDORI呈獻 拉闊音樂會　惑星•夏　林峯x鄧麗欣x張繼聰　2025年第二場拉闊浪漫登場　乘著星光　留下屬於我們最美夏天 亞洲國際博覽館｜叱咤903主辦 PURDORI呈獻 拉闊音樂會　惑星•夏　林峯x鄧麗欣x張繼聰　2025年第二場拉闊浪漫登場　乘著星光　留下屬於我們最美夏天
大型盛事 音樂會
亞洲國際博覽館｜叱咤903主辦 PURDORI呈獻 拉闊音樂會　惑星•夏　林峯x鄧麗欣x張繼聰　20...
推介度：
30/08/2025
09
十月
紅磡香港體育館｜林子祥 x 葉蒨文《白頭到老WE ARE ONE世界巡迴演唱會 – 香港站》 紅磡香港體育館｜林子祥 x 葉蒨文《白頭到老WE ARE ONE世界巡迴演唱會 – 香港站》
音樂會
紅磡香港體育館｜林子祥 x 葉蒨文《白頭到老WE ARE ONE世界巡迴演唱會 – 香港站》
推介度：
09/10/2025 - 13/10/2025
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00020 商湯－Ｗ03690 美團－Ｗ00388 香港交易所00981 中芯國際00700 騰訊控股
網購
股票
ETF
Highlight:
【etnet x 環球海產】獨家優惠95折，特價產品折上折！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.24%
3個月國債孳息率
4.26%
10年-3個月國債孳息率
-0.02%
更新：27/08/2025 16:15
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
111,400.57
-1,166.33
-1.036%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
4,471.5900
-39.6100
-0.878%
Chainlink-預言機-LINK LINK 預言機
24.2700
-0.9100
-3.614%
更新：29/08/2025 10:45
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處