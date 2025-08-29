29/08/2025 09:15

【關稅戰】中國商務部：對原產美歐韓日泰的進口苯酚續徵收反傾銷稅

《經濟通通訊社29日專訊》中國商務部發布期終覆審裁定稱，決定自8月29日起，對原產於美國、歐盟、韓國、日本和泰國的進口苯酚繼續徵收反傾銷稅，實施期限為五年。根據公告，反傾銷稅率在10.6%至287.2%之間不等。



苯酚是重要的有機化工原料，主要用於製備酚醛樹脂、雙酚A、己內酰胺、烷基酚、水楊酸等工業原料，還可以用作溶劑、試劑和消毒劑，廣泛運用於合成纖維、塑料、醫藥、農藥、香料、染料、塗料和煉油工業等領域。



商務部指今次覆審裁定旨在預防傾銷,稱倘終止反傾銷措施,原產於上述國家的進口苯酚對中國的傾銷可能繼續或再度發生,對中國苯酚產業造成的損害可能繼續或再度發生。具體來看,反傾銷稅率分別為對美國公司244.3%至287.2%、歐盟公司30.4%、南韓公司12.5%至23.7%、日本公司19.3%至27%,以及泰國公司10.6%至28.6%。




