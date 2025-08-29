29/08/2025 14:21

【數據前瞻】機構：中國8月官方製造業PMI料小幅升至49.5

《經濟通通訊社29日專訊》中國8月官方製造業採購經理人指數(PMI)定於8月31日（周日）公布，據《路透》綜合21家分析機構預估中值顯示，8月官方製造業PMI料連續第五個月處於收縮區間，僅小幅升至49.5。新興產業景氣延續偏弱態勢，加上「反內捲」下傳統產業生產收斂，8月整體工業活動表現不佳。



另據九家機構預估中值顯示，8月RatingDog中國製造業PMI（原財新製造業PMI）料小升至49.7，繼續位於榮枯線之下。



廣發證券資深宏觀分析師王丹表示，綜合傳統和新興產業來看，預計（8月官方）製造業PMI與7月相比變化不大。王丹並指出，傳統產業開工率方面，受「反內捲」影響汽車半鋼胎、全鋼胎開工率環比下降；上遊高爐開工率、石油瀝青開工率環比幾乎持平；下遊滌綸長絲開工率環比走弱。



不過，國盛證券首席經濟學家熊園指出，從高頻數據看，8月中國總出口預計延續偏強，近兩周集裝箱吞吐量分別創歷史新高和歷史次高；對美出口同比降幅可能仍大，但對新興市場出口依舊強勁。(ry)