29/08/2025 17:28
《中國要聞》外匯局：7月國際收支貨物和服務貿易順差760億美元
《經濟通通訊社29日專訊》國家外匯管理局數據顯示，按美元計值，2025年7月，國際收支貨物和服務貿易出口3459億美元，進口2699億美元，順差760億美元。
按人民幣計值，2025年7月，中國國際收支貨物和服務貿易進出口規模44022億元，同比增長4%。其中，貨物貿易出口22076億元，進口15484億元，順差6593億元；服務貿易出口2651億元，進口3811億元，逆差1160億元。
服務貿易主要項目為：運輸服務進出口規模1805億元，旅行服務進出口規模1793億元，其他商業服務進出口規模1078億元，電信、計算機和信息服務進出口規模715億元。(ct)
