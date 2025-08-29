25,077.62
+78.80
(+0.32%)
25,116
+93
(+0.37%)
高水38
8,947.79
+30.86
(+0.35%)
5,674.31
+30.29
(+0.54%)
3,356.01億
3,857.93
+14.33
(+0.373%)
4,496.76
+32.98
(+0.739%)
12,696.15
+124.78
(+0.993%)
2,505.23
+27.05
(+1.09%)
110,059.3600
-2,507.5400
(-2.228%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0938
澳元最佳客戶買入價
5.1010
歐元最佳客戶買入價
9.1180
英鎊最佳客戶買入價
10.5200
日圓最佳客戶買入價
5.3080
休市美股: 9月1日休市
恒生指數
25,077.62
+78.80
(+0.32%)
期指(夜)
高水38
25,116
+93
(+0.37%)
國企指數
8,947.79
+30.86
(+0.35%)
科技指數
5,674.31
+30.29
(+0.54%)
大市成交
3,356.01億
股票
3,173.32億
(94.556%)
窩輪
78.87億
(2.350%)
牛熊證
103.82億
(3.094%)
29/08/2025 17:59
可賣空股票總成交
3,106.07億
主板賣空
497.58億
(16.020%)
29/08/2025 16:59
上証指數
成交：12,216.92億
3,857.93
+14.33
(+0.373%)
滬深300
4,496.76
+32.98
(+0.739%)
深証成指
12,696.15
+124.78
(+0.993%)
MSCI中國A50
2,505.23
+27.05
(+1.09%)
比特幣
資料由Binance提供
110,059.3600
-2,507.5400
(-2.228%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0938
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1010
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1180
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5200
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3080
最佳銀行兌換
澳元兌港元
電匯客戶買入
5.1010
電匯客戶賣出
5.0829
29/08/2025 19:10:51
即將公佈經濟數據
巴西-失業率
即將公佈
29/08/2025 20:00
前值
5.80%
市場預測
5.70%
德國-消費者物價指數(月率)
即將公佈
29/08/2025 20:00
前值
0.30%
市場預測
0.00%
美元匯率-最大跌幅
GBP 英鎊/美元
1.3451
-0.0057
-0.421%
CNY 美元/人民幣
7.0764
-0.0210
-0.296%
SEK 美元/瑞典克朗
9.4695
-0.0108
-0.114%
29/08/2025 19:10
最新
人氣
