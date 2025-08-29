29/08/2025 08:41

【聚焦人幣】離岸人民幣大漲，去年11月以來首次突破7.12

《經濟通通訊社29日專訊》8月28日深夜，離岸人民幣兌美元匯率直線拉升，日內一度大漲超340點，最高漲至7.1182元，為2024年11月6日以來首次突破7.12元。至於在岸人民幣匯率，即期匯率(CNY)28日收報7.1385，較上個交易日4時30分收盤價升237點子，止兩連跌，創2024年11月5日以來近10個月新高。



美聯儲官員們正密集釋放「鴿派」信號，持續推升減息預期。北京時間8月29日早間，美聯儲理事沃勒在最新的講話中明確表示，支持美聯儲在9月的議息會議上減息0.25厘，並預計未來3-6個月內還會進一步降息。



*招商證券：人民幣匯率有望重返「6」時代*



中信證券首席經濟學家明明表示，近期，穩匯率政策張弛有度、國內權益市場表現較好帶動外資流入以及美聯儲降息預期抬升等因素支撐了人民幣匯率行情。後續若美聯儲如期降息，美元指數或因此走弱，人民幣的外部壓力進一步緩和，同時對於中國證券帳戶的資本流入也有望形成一定利好。



招商證券指出，7月以來在美元未進一步走低的前提下，人民幣中間價保持穩步升值，預計9月美聯儲降息前後人民幣結匯規模或再度放大。同時，若央行繼續堅持以市場供求為基礎的調控政策，人民幣匯率就有望重返「6」時代，中國資產吸引力大概率提升。(ct)