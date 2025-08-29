29/08/2025 09:39

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升83點子，報7.1302

《經濟通通訊社29日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1030，較上個交易日升33點子，三連升，續創2024年11月6日以來近10個月新高，較市場預測偏強水平則收窄至244點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開83點子，報7.1302，上個交易日即期匯率收盤報7.1385。



隔夜美元下跌且上日市場價大漲，均助力今日中間價表現，但監管或有意放鬆對中間價的過濾，短期市場價與中間價價差將縮小。



興業研究認為，短期人民幣匯率受到股匯聯動、中間價和資金流影響，未來需警惕A股調整、全球風險偏好反轉、美元指數顯著反彈等事件。



招商證券指出，7月以來在美元未進一步走低的前提下，人民幣中間價保持穩步升值，預計9月美聯儲降息前後人民幣結匯規模或再度放大。同時，若人行繼續堅持以市場供求為基礎的調控政策，人民幣匯率就有望重返「6」時代，中國資產吸引力大概率提升。(jq)