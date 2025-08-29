25,260.16
+261.34
(+1.05%)
25,191
+285
(+1.14%)
低水69
9,027.34
+110.41
(+1.24%)
5,724.40
+80.38
(+1.42%)
1,353.74億
3,865.88
+22.28
(+0.580%)
4,511.92
+48.14
(+1.078%)
12,770.27
+198.90
(+1.582%)
2,507.45
+29.27
(+1.18%)
111,407.9200
-1,158.9800
(-1.030%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0936
澳元最佳客戶買入價
5.1032
歐元最佳客戶買入價
9.1000
英鎊最佳客戶買入價
10.5355
日圓最佳客戶買入價
5.3118
休市美股: 9月1日休市
即時更新：29/08/2025 10:47
更新：28/08/2025 16:59
資料由Binance提供
05
十月
銅鑼灣大坑｜中秋節盛事：大坑舞火龍
大型盛事 節慶活動
銅鑼灣大坑｜中秋節盛事：大坑舞火龍
推介度：
05/10/2025 - 07/10/2025
免費
16
八月
大館｜香港賽⾺會「冠軍⾺匹巡展」三匹香港冠軍⾺化⾝兩米⾼公仔迎接新⾺季
展覽 文化藝術
大館｜香港賽⾺會「冠軍⾺匹巡展」三匹香港冠軍⾺化⾝兩米⾼公仔迎接新⾺季
推介度：
16/08/2025 - 29/08/2025
免費
更新：29/08/2025 10:46
更新：29/08/2025 10:46
