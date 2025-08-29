29/08/2025 16:50

【聚焦人幣】人幣即期收升55點子報7.133，續創近10個月高，全月升值0.84%

《經濟通通訊社29日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1330，較上個交易日4時30分收盤價升55點子，兩連升，續創2024年11月5日以來近10個月新高，全日在7.1260至7.1370之間波動。全月計，人民幣即期升值0.84%。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌63點子，報7.1270。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1030，較上個交易日升33點子，三連升，續創2024年11月6日以來近10個月新高，較市場預測偏強水平則收窄至244點。人行本月捍衛中間價，全月升值0.65%，為去年9月以來最大升幅。



交易員表示，今日中間價信號或有意放緩人民幣升勢；但若後續中國股市仍有大漲行情，預計將進一步提振人民幣情緒，短期市場價料繼續向中間價靠攏。一外資行交易員稱，「短期目標應該是『三價合一』，這波跟隨股市的行情估計會延續到下周之後。」



巴克萊銀行報告指出，在中美貿易休戰背景下，中國允許人民幣匯率及CFETS一籃子匯率指數走強，短期內中國人行將以可控的方式維持人民幣偏強態勢，但不會允許USDCNY快速下跌，7元關口將是USDCNY的強勁支撐位。(jq)