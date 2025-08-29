29/08/2025 17:29
【聚焦人幣】外匯局：7月中國外匯市場總計成交3.96萬億美元
《經濟通通訊社29日專訊》國家外匯管理局公布2025年7月中國外匯市場交易概況數據，統計數據顯示，2025年7月，中國外匯市場（不含外幣對市場，下同）總計成交28.28萬億元人民幣（等值3.96萬億美元）。
其中，銀行對客戶市場成交4.06萬億元人民幣（等值0.57萬億美元），銀行間市場成交24.22萬億元人民幣（等值3.39萬億美元）；即期市場累計成交9.47萬億元人民幣（等值1.33萬億美元），衍生品市場累計成交18.81萬億元人民幣（等值2.63萬億美元）。
2025年1-7月，中國外匯市場累計成交179.15萬億元人民幣（等值24.96萬億美元）。(jq)
