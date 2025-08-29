25,264.22
人民幣最佳客戶買入價
1.0936
澳元最佳客戶買入價
5.1032
歐元最佳客戶買入價
9.1000
英鎊最佳客戶買入價
10.5355
日圓最佳客戶買入價
5.3118
休市美股: 9月1日休市
恒生指數
25,264.22
+265.40
(+1.06%)
期指
低水65
25,199
+293
(+1.18%)
國企指數
9,029.60
+112.67
(+1.26%)
科技指數
5,725.65
+81.63
(+1.45%)
大市成交
1,357.13億
股票
1,223.24億
(90.134%)
窩輪
53.73億
(3.959%)
牛熊證
80.15億
(5.906%)
即時更新：29/08/2025 10:47
可賣空股票總成交
3,623.36億
主板賣空
643.55億
(17.761%)
更新：28/08/2025 16:59
上証指數
成交：6,570.56億
3,866.23
+22.63
(+0.589%)
滬深300
4,512.37
+48.59
(+1.089%)
深証成指
12,767.60
+196.23
(+1.561%)
MSCI中國A50
2,508.62
+30.44
(+1.23%)
比特幣
資料由Binance提供
111,400.5700
-1,166.3300
(-1.036%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0936
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1032
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1000
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5355
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3118
09988 阿里巴巴－Ｗ00020 商湯－Ｗ03690 美團－Ｗ00388 香港交易所00981 中芯國際00700 騰訊控股
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
111,400.57
-1,166.33
-1.036%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
4,471.5900
-39.6100
-0.878%
Chainlink-預言機-LINK LINK 預言機
24.2700
-0.9100
-3.614%
更新：29/08/2025 10:45
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.24%
3個月國債孳息率
4.26%
10年-3個月國債孳息率
-0.02%
更新：27/08/2025 16:15
即將公佈經濟數據
日本-新屋動工(年率)
即將公佈
29/08/2025 13:00
前值
-15.60%
市場預測
-9.80%
日本-消費者信心指數
即將公佈
29/08/2025 13:00
前值
33.70
市場預測
34.20
最新
人氣
