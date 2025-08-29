29/08/2025 09:09

【特朗普新政】遭白宮辭退的聯儲局理事庫克決定起訴總統特朗普

《經濟通通訊社29日專訊》聯儲局理事庫克就白宮撤銷她理事職務的做法，起訴特朗普總統。其律師表示，抵押貸款糾紛可能源於庫克無意的「文書錯誤」。



庫克周四（28日）在訴狀中指出，特朗普指控她可能在抵押貸款申請中作假，以獲得兩處房產的優惠貸款條件，這不足以構成解僱她的充分理由，因為所指控的行為未得到證實，且發生在她獲得參議院確認之前。



其律師Abbe Lowell在向華盛頓聯邦法院提交的訴狀中表示：「本案質疑特朗普總統前所未有且非法地企圖罷免庫克理事的職務。若此舉得逞，將成為理事會歷史上首例此類事件。」



此外，律師暗示，抵押貸款糾紛可能源於一次無意的「文書錯誤」。



他表示，即便存在錯誤，也並非蓄意欺騙，且無人因此受損，涉及法律上的「實質性」標準。在抵押貸款申請中「誤標了房屋用途，但既無蓄意成分，也無實質性影響」的潛在情況下，不構成足以成為其免職理由的過失。(rc)