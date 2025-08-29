29/08/2025 11:02

【特朗普新政】白宮暗示或動用全部力量，推翻委內瑞拉政府

《經濟通通訊社29日專訊》美國白宮新聞發言人萊維特周四（28日）表示，美國總統特朗普有意動用美國的全部力量，終結委內瑞拉的毒品販運，暗示擬推翻馬杜羅政府。



萊維特在回答有關特朗普會否動用美國軍事力量，對委內瑞拉領土發動打擊的問題時表示：「我不願意在可能採取軍事行動的問題上妄下結論，但我可以說，加勒比地區的許多國家以及其他國家已經對（美國）政府開展的打擊販毒行動表示歡迎。總統會動用美國的一切力量，阻止毒品流入美國，並追究相關責任人的法律責任。」



美國總統特朗普上周三（20日）以打擊販毒集團為由，下令派遣美軍軍艦到委內瑞拉外海部署。馬杜羅譴責美國以軍事手段威脅，號召動員450萬民兵對抗。



馬杜羅在總統府受訪時表示，政府一直都有做好國防準備應對威脅。委內瑞拉的外交工作並不是以槍炮和恐嚇作為威脅手段，稱這種行為已經過時。他批評美國的帝國主義，企圖擾亂委內瑞拉和平穩定。(rc)