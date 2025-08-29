29/08/2025 11:36

【美國議息】聯儲局理事沃勒支持9月政策會議降息25個基點，未來三至六個月料進一步降息

《經濟通通訊社29日專訊》聯儲局理事沃勒再次呼籲降息，他表示將支持9月政策會議降息25個基點，並預計未來三到六個月會進一步降息。



他周四（28日）表示：「在核心通脹率接近2%、基於市場的長期通脹預期牢固錨定、並且勞動力市場走弱風險上升的情況下，恰當的風險管理意味著聯邦公開市場委員會現在就應當下調政策利率。」



沃勒指出，聯儲局9月政策會議沒有必要大幅降息。不過，如果下周公布的就業數據「顯示經濟明顯降溫，並且通脹依然受控」，自己的立場可能會改變。



*參院9月4日審議米蘭提名*



此外，美國參議院銀行委員會將於9月4日上午10時審議提名米蘭擔任聯儲局理事的事項，提名有望在9月17日的聯儲局會議前得到確認。(rc)