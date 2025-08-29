25,224.21
+225.39
(+0.90%)
25,155
+249
(+1.00%)
低水69
9,010.22
+93.29
(+1.05%)
5,720.90
+76.88
(+1.36%)
2,850.01億
3,857.93
+14.33
(+0.373%)
4,496.76
+32.98
(+0.739%)
12,696.15
+124.78
(+0.993%)
2,505.23
+27.05
(+1.09%)
110,532.7800
-2,034.1200
(-1.807%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0936
澳元最佳客戶買入價
5.0990
歐元最佳客戶買入價
9.1066
英鎊最佳客戶買入價
10.5360
日圓最佳客戶買入價
5.3090
休市美股: 9月1日休市
