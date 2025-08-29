29/08/2025 13:33

【關稅戰】歐盟：按美方要求草擬取消對美國工業品所有關稅，給予部分農產品和海產優惠待遇

《經濟通通訊社29日專訊》歐盟表示，已按照美國總統特朗普的要求，草擬旨在取消所有對美工業品關稅，並給予部分美國農產品和海品優惠待遇的監管規定。



根據歐盟執委會周四（28日）的聲明，這將為美國把對歐洲汽車和零組件的關稅從27.5%降至15%鋪平道路。較低的汽車關稅將從8月1日開始追溯實施。



一名委員會官員表示，相關法規仍需歐洲議會和成員國批准，但歐盟預計美國可以立即降低汽車關稅。



歐盟上月與美國達成一項貿易安排，歐盟委員會主席馮德萊恩稱其為「一個強大但不完美的協議」。儘管該協議將使美國對幾乎所有歐洲產品的關稅降至15%，但特朗普表示，除非歐洲提出取消工業品和其他關稅的立法，否則15%關稅不會適用於汽車。(rc)