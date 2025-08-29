29/08/2025 16:17

【關稅戰】美國日用品迎來新一輪漲價潮，零售商將關稅壓力傳導至消費者

《經濟通通訊社29日專訊》美國多家消費品與零售企業近日發出對消費者不利的訊號，表示日用品價格將持續上漲。



包括荷美爾食品、JM斯馬克以及Ace五金在內的公司都表示，由於成本上升和關稅影響，不得不提高產品售價。



此外，大型零售商沃爾瑪、塔吉特和百思買也確認，部分關稅相關的漲價已陸續開始，未來仍有更多商品會受到波及。



*肉類和農產品價格上漲*



與此同時，肉類和農產品價格也因供應緊張而大幅走高。



零售牛肉價格7月創下新高，較去年同期上漲逾11%。豬肉價格較去年同期上漲10%，煙肉原料價格漲幅接近30%。蔬菜批發價按年增約16%，原因是主要產區天氣惡劣。(rc)