09/09/2025 11:06

【外圍經濟】印尼「三朝財長」被撤職，印尼盾兌美元跌1%，引發央行出手救市

《經濟通通訊社9日專訊》曾為三位印尼總統擔當財長的英卓華(Sri Mulyani Indrawati)，周一（8日）遭免職，引發該國金融市場現波動，印尼盾兌美元下跌逾1%，至1美元兌16483盾，央行已出手干預。



印尼央行一位官員表示，該央行正在干預市場，以維持匯率穩定和充足的流動性。與此同時，印尼股市雅加達綜合指數低開後，抹去跌幅，主權債券也出現下跌。



印尼爆發了近年來最嚴重的反政府抗議活動，總統普拉博沃為此改組內閣，英卓華成為被更換的最重量級官員。新任財政部長普爾巴薩德瓦（Purbaya Yudhi Sadewa）表示，將保持印尼財政穩健。



市場分析指，英卓華前後擔任印尼財長14年，歷經三任總統，並因幫助印尼獲得投資級信用評級而廣受讚譽。她的去職促使市場降低風險。（ｊｆ）