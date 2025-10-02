09/09/2025 14:37

【ＡＩ】英特爾宣布高層重大調整，任職30年產品總監霍爾索斯離職

《經濟通通訊社9日專訊》英特爾(US.INTC)宣布公司高層管理團隊出現變動，產品主管霍爾索斯(Michelle Holthaus)正式離職，結束她在公司逾30年的服務。



英特爾宣布成立新的中央工程小組，由高級副總裁艾恩加爾(Srinivasan Iyengar)領導。該部門將專注於打造定制矽製造業務，服務範圍延伸至多元外部客戶，彰顯公司增強其代工及客製化晶片能力的戰略意圖。



同時，負責英特爾代工廠業務的執行副總裁兼首席技術與營運官昌德拉塞卡蘭(Naga Chandrasekaran)職權進一步擴大，囊括代工廠服務領域，強化製造端競爭力。約翰遜(Jim Johnson)被任命為客戶端計算部門總經理，接手核心PC業務。(kk)