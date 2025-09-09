09/09/2025 15:20

【特朗普新政】特朗普將率美國科技與金融代表團訪英，黃仁勳隨行

《經濟通通訊社9日專訊》據天空新聞報道，美國總統特朗普於9月17日至19日對英國進行國事訪問，英偉達(US.NVDA)CEO黃仁勳等美國科技及金融界巨子將隨同。



黃仁勳預計將出席由英王查理斯三世於溫莎堡主持的國宴。此外，OpenAI創辦人兼CEO奧特曼、全球資產管理巨企貝萊德董事長兼CEO芬克，以及私募股權黑石集團CEO施瓦茨曼亦有望出席此盛會。蘋果CEO庫克亦獲邀，不過摩根大通CEO戴蒙因行程衝突無法隨行。



此次訪英行程備受關注，市場普遍期待將有一連串企業合作和投資計劃宣布，尤其聚焦於人工智能、核能產業合作與科技產業的深化。英偉達近期與英國政府攜手推動本地AI基礎設施建設，擴大AI人才培訓及科研發展。OpenAI亦與英國簽署戰略合作備忘錄，致力於加速AI技術在公私營部門的應用與基礎設施發展。(kk)