09/09/2025 16:00

【ＡＩ】高盛：AI採用趨勢正在放緩，與AI基礎設施領域火熱投資形成鮮明對比

《經濟通通訊社9日專訊》高盛報告顯示，儘管AI資本支出仍在加速，大型企業的AI採用率已呈現下降趨勢。



數據顯示，2025年第三季度，使用AI的美國公司比例僅從第二季的9.2%小幅上升至9.7%。雖然仍在增長，但增長率已經放緩。這與AI基礎設施領域的火熱投資形成鮮明對比，報告指出，超級巨企已投入數千億美元用於AI數據中心建設，這些巨額資本支出迫切需要證明其投資回報。



報告亦顯示，金融和房地產等行業的AI採用率增幅最大，而教育服務業則出現下滑。在勞動力市場方面，高盛認為影響仍然溫和，但技術、設計和客戶服務等領域的職位替代現象已經出現。自上次報告以來，因AI導致的裁員影響了10375名工人。(rc)