09/09/2025 08:34
【聚焦人幣】人行與歐洲央行、瑞士及匈牙利央行續簽雙邊本幣互換協議
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明9日北京專電》中國人民銀行行長潘功勝7日至8日在出席國際清算銀行行長例會期間分別與歐洲中央銀行行長拉加德、瑞士國家銀行行長施萊格爾和匈牙利國家銀行行長沃爾高簽署雙邊本幣互換協議，並就國際經濟金融形勢以及雙邊金融合作等議題交換意見。
中歐雙邊本幣互換規模為3500億元人民幣/450億歐元，協議有效期三年。
中瑞雙邊本幣互換規模為1500億元人民幣/170億瑞士法郎，協議有效期五年。
中匈雙邊本幣互換規模為400億元人民幣/1.9萬億匈牙利福林，協議有效期五年。
人行稱，上述雙邊本幣互換協議續簽，有助於進一步深化雙邊貨幣金融合作，促進中國與相關經濟體的雙邊貿易和投資便利化，維護金融市場穩定。
中歐雙邊本幣互換規模為3500億元人民幣/450億歐元，協議有效期三年。
中瑞雙邊本幣互換規模為1500億元人民幣/170億瑞士法郎，協議有效期五年。
中匈雙邊本幣互換規模為400億元人民幣/1.9萬億匈牙利福林，協議有效期五年。
人行稱，上述雙邊本幣互換協議續簽，有助於進一步深化雙邊貨幣金融合作，促進中國與相關經濟體的雙邊貿易和投資便利化，維護金融市場穩定。