09/09/2025 11:24

【ＡＩ】百度新一代文心大模型今發布，飛槳文心生態服務企業超76萬家

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明9日北京專電》百度WAVE SUMMIT深度學習開發者大會2025今日舉行，百度CTO王海峰宣布，百度飛槳文心生態開發者數量已突破2333萬，生態內企業數量超76萬家。王海峰並發布了百度新一代文心大模型X1.1。



王海峰表示，新一代文心大模型X1.1深度思考模型，該模型在事實性、指令遵循、智能體等能力上均有顯著提升。目前，用戶可以在文心一言官網、文小言APP使用文心大模型X1.1。文心大模型X1.1已正式上線百度智能雲千帆平台，對企業客戶及開發者全面開放使用。



王海峰介紹，文心大模型X1是基於文心大模型4.5訓練而來的深度思考模型，升級後的X1.1主要採用了迭代式混合強化學習訓練框架，一方面通過混合強化學習，同時提升通用任務和智能體任務的效果；另一方面通過自蒸餾數據的迭代式生產及訓練，不斷提升模型整體效果。相比文心X1，X1.1的事實性提升34.8%，指令遵循提升12.5%，智能體提升9.6%。



文心大模型的能力拓展和效率提升，得益于飛槳文心的聯合優化。百度還發布了飛槳核心框架3.2版本，在大模型訓練、硬件適配和生態支持上全面升級，並同步升級大模型開發套件ERNIEKit和高效部署套件FastDeploy。