25,938.13
+304.22
(+1.19%)
25,902
-19
(-0.07%)
低水36
9,242.40
+120.74
(+1.32%)
5,828.74
+74.99
(+1.30%)
2,940.33億
3,807.29
-19.55
(-0.511%)
4,436.26
-31.31
(-0.701%)
12,510.60
-156.24
(-1.233%)
2,472.28
-16.83
(-0.68%)
112,821.8800
+756.6500
(0.675%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0943
澳元最佳客戶買入價
5.1490
歐元最佳客戶買入價
9.1620
英鎊最佳客戶買入價
10.5820
日圓最佳客戶買入價
5.3180
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
25,938.13
+304.22
(+1.19%)
期指(夜)
低水36
25,902
-19
(-0.07%)
國企指數
9,242.40
+120.74
(+1.32%)
科技指數
5,828.74
+74.99
(+1.30%)
大市成交
2,940.33億
股票
2,730.42億
(92.861%)
窩輪
78.30億
(2.663%)
牛熊證
131.61億
(4.476%)
即時更新：09/09/2025 17:59
可賣空股票總成交
2,658.31億
主板賣空
468.15億
(17.611%)
更新：09/09/2025 16:59
上証指數
成交：9,177.95億
3,807.29
-19.55
(-0.511%)
滬深300
4,436.26
-31.31
(-0.701%)
深証成指
12,510.60
-156.24
(-1.233%)
MSCI中國A50
2,472.28
-16.83
(-0.68%)
比特幣
資料由Binance提供
112,821.8800
+756.6500
(0.675%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0943
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1490
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1620
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5820
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3180
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

09
九月
九龍啟德雙子匯 ｜進擊的巨人展 FINAL ver. HONGKONG　9 月登陸啟德 6.2 米高「超大型巨人」打卡位 40 款香港限定周邊首次曝光 九龍啟德雙子匯 ｜進擊的巨人展 FINAL ver. HONGKONG　9 月登陸啟德 6.2 米高「超大型巨人」打卡位 40 款香港限定周邊首次曝光
展覽 文化藝術
九龍啟德雙子匯 ｜進擊的巨人展 FINAL ver. HONGKONG　9 月登陸啟德 6.2 米高...
推介度：
09/09/2025 - 26/10/2025
01
十一月
亞洲國際博覽館｜叱咤903主辦《b.balance呈獻 拉闊音樂會Most Wanted 鄭秀文 x 張敬軒》 亞洲國際博覽館｜叱咤903主辦《b.balance呈獻 拉闊音樂會Most Wanted 鄭秀文 x 張敬軒》
大型盛事 文化藝術
亞洲國際博覽館｜叱咤903主辦《b.balance呈獻 拉闊音樂會Most Wanted 鄭秀文 x...
推介度：
01/11/2025
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ03690 美團－Ｗ00388 香港交易所00939 建設銀行02007 碧桂園00020 商湯－Ｗ
股票
ETF
Highlight:
【夏日海鮮拼盤超抵食推介】用戶專享95折！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
最新重要數據
日本-國內生產總值(年度化)(季率)
公佈值
2.20%
公佈日期
08/09/2025 07:50
日本-國內生產總值(季率)
公佈值
0.50%
公佈日期
08/09/2025 07:50
加拿大-失業率
公佈值
7.10%
公佈日期
05/09/2025 20:30
美元匯率-最大跌幅
CNY 美元/人民幣
7.0831
-0.0423
-0.594%
JPY 美元/日圓
146.7870
-0.5850
-0.397%
EUR 歐元/美元
1.1742
-0.0027
-0.226%
更新：09/09/2025 21:30
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
112,821.88
+756.65
+0.675%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
4,342.7200
+36.3600
+0.844%
ThetaNetwork-西塔鏈-THETA THETA 西塔鏈
0.8290
+0.0220
+2.726%
更新：09/09/2025 21:30
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處