09/09/2025 19:33

《再戰明天》中國公布CPI及PPI，美國公布PPI

《經濟通通訊社9日專訊》中國公布CPI及PPI，及美國公布PPI，料為周三（10日）市場焦點。



*歐洲央行一連兩日議息，新西蘭央行首席經濟學家發表講話*



各國重要經濟活動方面，歐洲央行管委會召開貨幣政策會議（至11日）。周三本港時間8:30am，新西蘭央行首席經濟學家康韋發表講話。晚上8:00pm，歐洲央行銀行監管委員會主席布赫在國際清算銀行2025年創新峰會發表演講。



數據方面，周三9:30am（本港時間．下同），中國公布8月消費者物價指數，年率料下滑0.2%；8月生產者物價指數年率跌幅料由3.6%收窄至2.9%。8:30pm，美國公布8月生產者物價指數，月率升幅料由0.9%收窄至0.3%，年率升幅料維持於3.3%。10:00pm，美國公布7月批發庫存，月率升幅料由0.1%擴大至0.2%；7月批發貿易月率升幅料由0.3%收窄至0.2%。



在本港，明日公布業績的公司有:TATA健康(01255)、聯眾(06899)等。



此外，明日赤峰黃金(06693)將有基石投資者持股解禁。(wa)