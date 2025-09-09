09/09/2025 10:20

滙豐廖宜建:中國完善的產業配套持續吸引跨國企業在華投資

《經濟通通訊社9日專訊》滙豐亞洲及中東地區聯席行政總裁廖宜建今早於「中英系列投資交流活動開幕式及投資中國專場」致辭時表示，當前，中國以其超大規模的市場、完善的產業配套、日益活躍的創新生態和豐富的人才資源，持續吸引跨國企業在華投資。



滙豐近期一項調查顯示，中國仍是全球企業計劃增加貿易往來和加碼生產製造的主要市場：在計劃增加貿易往來的目標市場中，中國獲受訪企業選擇的比例最高(44%)；在生產製造方面，中國也受到全球企業的青睞，有四成受訪企業正在或計劃未來兩年增加在中國的產品製造。這些資料表明，中國依然是全球企業投資的熱土，並位居世界貿易版圖的重心所在。



*中國引資結構發生變化，高新技術產業引資佔比正提升*



他表示，該行也觀察到，中國的引資結構正在發生變化，高新技術產業引資佔比正在提升，跨國企業對高端製造、醫療醫藥等新經濟領域的投資正在增加，與此同時，他們也看好零售和快速消費品等消費相關行業。該行剛於上周舉辦「滙豐中國研討會」，超過1000位來自全球的商界領袖、企業高管和機構投資者深入探討新經濟前景、人工智能發展和新消費趨勢等熱點話題，他們對中國市場的投資前景持樂觀態度。這些都印證了，中國的引資質量不斷提升，跨國企業日益將中國作為推動創新、消費和增長的「世界市場」。



至於企業來華投資的融資方面，廖宜建說，跨國企業在華投資的融資管道也在拓寬，熊貓債市場的持續優化為其提供了更好的融資支援。自2005年以來，熊貓債市場不斷提質擴容，截至今年7月，累計發行規模已突破1萬億人民幣，其中來自跨國企業的熊貓債發行尤其活躍。這不僅有助於降低跨國企業融資成本，加速拓展境內業務布局，優化資產負債結構，提升整體資金配置效率。



*中國資本市場亮眼表現吸引境外機構投資者加速布局中國資產*



他認為，中國的資本市場為國際投資者提供了不可忽視的投資機遇，尤其是由創新驅動的中國經濟增長，將繼續吸引全球投資者的關注。受惠於中國經濟的增長韌性，中國資本市場今年的亮眼表現吸引了境外機構投資者加速布局中國資產。



他指出，在「投資中國」熱度不減的同時，「中國投資」也日趨活躍。該行調查顯示，超過八成中國受訪企業計劃開拓新的海外市場，並推進多元化布局，計劃增加與歐洲、中東以及東南亞和南亞地區的貿易往來。與此同時，該行觀察到，許多中國企業正從技術追隨者躍升為全球創新引領者，以創新為驅動，將研發技術、尖端產品和新興業態拓展至更廣泛的全球市場；同時結合出海目的地的資源稟賦和產業結構，在產業鏈重塑進程中構建全球競爭優勢，並逐步融入當地市場，實現互利共贏。(bn)



