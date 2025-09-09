25,938.13
+304.22
(+1.19%)
25,921
+339
(+1.33%)
低水17
9,242.40
+120.74
(+1.32%)
5,828.74
+74.99
(+1.30%)
2,940.33億
3,807.29
-19.55
(-0.511%)
4,436.26
-31.31
(-0.701%)
12,510.60
-156.24
(-1.233%)
2,472.28
-16.83
(-0.68%)
112,954.8000
+889.5700
(0.794%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0943
澳元最佳客戶買入價
5.1567
歐元最佳客戶買入價
9.1740
英鎊最佳客戶買入價
10.5857
日圓最佳客戶買入價
5.3083
