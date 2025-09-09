09/09/2025 16:28

凱基：美關稅影響或尚未完全反映，中港股繼續在高位整固

《經濟通通訊社9日專訊》凱基表示，對於中港股市，美國與多國達成貿易協議，對等關稅的實際稅率低於先前公布水平，有助於降低全球貿易下行風險並提振港股市場情緒。隨著聯儲局減息臨近，美元走弱預期升溫，進一步支持港股表現。南向資金趁港股升勢放緩之際積極加碼，持續資金流入為後市提供動力，新一波上升僅待時機。隨著中國通縮壓力逐步緩解，港股企業盈利亦可望回升。恒指在25000點附近波動整固，後續有望受中國生產者物價指數(PPI)回升及聯儲局減息等因素帶動，推動新一輪升勢。



對於中國市場，凱基提及，8月在中美關係緩和、流動性維持寬鬆，以及政策抑制惡性競爭等因素支撐下，資金加速流入股市，推動大市持續造好，上證指數突破近十年高位。目前通脹仍處低位，民間信貸需求疲弱，雖然股市槓桿資金回到歷史高位，但相對市值佔比仍不高，短期內政策預料不會轉向緊縮。同時，政策持續抑制惡性競爭，市場對通縮改善的預期逐步升溫，使投資者對短期經濟疲弱的容忍度亦有所提升。若後續經濟增長溫和放緩、通脹逐步改善，股市長期上行趨勢可望延續。短期市場高位出現分歧，不排除短暫回調，但整體上升格局仍有望延續。



*關稅的影響尚未完全反映*



對於環球宏觀走勢，凱基指出，美股第二季業績亮麗，主要受惠於盈利預期在先前已明顯下調，實際表現優於預期。該行認為關稅的影響尚未完全反映，經濟基本面受到關稅衝擊可能會在第四季更加明顯；日股8月創新高，但要留意美日息差擴大下，日圓升值對股市衝擊的風險；金價方面，美國減息周期的重啟以及新興市場央行對黃金儲備的偏好，隨著美國勞動市場的持續降溫，減息仍在該行的預期當中。該行建議仍可以長期配置黃金相關投資標的。



