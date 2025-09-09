25,938.13
+304.22
(+1.19%)
25,939
+18
(+0.07%)
高水1
9,242.40
+120.74
(+1.32%)
5,828.74
+74.99
(+1.30%)
2,940.33億
3,807.29
-19.55
(-0.511%)
4,436.26
-31.31
(-0.701%)
12,510.60
-156.24
(-1.233%)
2,472.28
-16.83
(-0.68%)
112,848.1300
+782.9000
(0.699%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0943
澳元最佳客戶買入價
5.1654
歐元最佳客戶買入價
9.1829
英鎊最佳客戶買入價
10.5992
日圓最佳客戶買入價
5.3300
恒生指數
25,938.13
+304.22
(+1.19%)
期指(夜)
高水1
25,939
+18
(+0.07%)
國企指數
9,242.40
+120.74
(+1.32%)
科技指數
5,828.74
+74.99
(+1.30%)
大市成交
2,940.33億
股票
2,730.42億
(92.861%)
窩輪
78.30億
(2.663%)
牛熊證
131.61億
(4.476%)
即時更新：09/09/2025 17:59
可賣空股票總成交
2,658.31億
主板賣空
468.15億
(17.611%)
更新：09/09/2025 16:59
上証指數
成交：9,177.95億
3,807.29
-19.55
(-0.511%)
滬深300
4,436.26
-31.31
(-0.701%)
深証成指
12,510.60
-156.24
(-1.233%)
MSCI中國A50
2,472.28
-16.83
(-0.68%)
比特幣
資料由Binance提供
112,848.1300
+782.9000
(0.699%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0943
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1654
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1829
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5992
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3300
即市人氣股
即將公佈經濟數據
南韓-失業率
即將公佈
前值
2.50%
前值
2.50%
市場預測
2.50%
中國-消費者物價指數(年率)
即將公佈
10/09/2025 09:30
前值
0.00%
市場預測
-0.20%
HIBOR 同業拆息
隔夜
2.62%
1個月
3.04%
3個月
3.11%
更新：09/09/2025 11:15
最新
