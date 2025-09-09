09/09/2025 11:36
《港元利率》一個月拆息連升三日報3.04厘，港元升值見逾一周最強
《經濟通通訊社9日專訊》港元拆息持續走強，而與樓按相關的一個月拆息連升三日，報3.04369厘，升4.351基點，是9月2日後最高；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.10869厘，升0.006基點。
隔夜息報2.61607厘，升9.333基點；一周拆息升12.315基點，報2.72333厘，兩周則升8.006基點，報2.76339厘。長息方面，六個月拆息升0.929基點，報3.17625厘，一年期則跌1.917基點，報3.16893厘。
港元匯價今日在7.7938-7.7863之間上落，最新報7.7891，是8月29日7.7854元後最強。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.61607
|+9.333
|一周
|2.72333
|+12.315
|兩周
|2.76339
|+8.006
|一個月
|3.04369
|+4.351
|兩個月
|3.08167
|+2.75
|三個月
|3.10869
|+0.006
|六個月
|3.17625
|+0.929
|一年
|3.16893
|-1.917
資料來源：香港銀行公會