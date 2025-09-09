09/09/2025 11:36

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 2.61607 +9.333 一周 2.72333 +12.315 兩周 2.76339 +8.006 一個月 3.04369 +4.351 兩個月 3.08167 +2.75 三個月 3.10869 +0.006 六個月 3.17625 +0.929 一年 3.16893 -1.917

《經濟通通訊社9日專訊》港元拆息持續走強，而與樓按相關的一個月拆息連升三日，報3.04369厘，升4.351基點，是9月2日後最高；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.10869厘，升0.006基點。隔夜息報2.61607厘，升9.333基點；一周拆息升12.315基點，報2.72333厘，兩周則升8.006基點，報2.76339厘。長息方面，六個月拆息升0.929基點，報3.17625厘，一年期則跌1.917基點，報3.16893厘。港元匯價今日在7.7938-7.7863之間上落，最新報7.7891，是8月29日7.7854元後最強。資料來源：香港銀行公會