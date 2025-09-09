25,839.36
+205.45
(+0.80%)
25,838
+256
(+1.00%)
低水1
9,203.83
+82.17
(+0.90%)
5,813.08
+59.33
(+1.03%)
1,596.77億
3,815.61
-11.23
(-0.293%)
4,446.93
-20.64
(-0.462%)
12,553.99
-112.85
(-0.891%)
2,478.11
-11.00
(-0.44%)
112,091.7400
+26.5100
(0.024%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0943
澳元最佳客戶買入價
5.1462
歐元最佳客戶買入價
9.1806
英鎊最佳客戶買入價
10.5777
日圓最佳客戶買入價
5.2953
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.05%
3個月國債孳息率
4.10%
10年-3個月國債孳息率
-0.05%
更新：08/09/2025 16:15
最佳銀行兌換
加元兌港元
電匯客戶買入
5.6510
電匯客戶賣出
5.6310
更新：09/09/2025 12:21:03
Prime Rate 最優惠利率
5.250%
滙豐, 中銀, 恒生
31/07/2025 12:12
5.500%
渣打香港, 建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 招商永隆, 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星, 大新, 上商, 東亞, 工銀亞洲
19/06/2025 13:02
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
