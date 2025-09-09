09/09/2025 10:42

《真知灼見－溫灼培》法國投票落幕，歐元歐債轉穩

《真知灼見》法國國民議會於周一（8日）晚的信任投票結果顯示，總理貝魯如預期遭遇慘敗，以194票贊成對364票反對落敗。貝魯原本希望藉此次投票獲得國民議會對其削減政府440億歐元開支方案的支持，但如今卻面臨要下台。在過去兩年裏，法國已更換了四位總理，現在將迎來第五位新總理，這反映出法國財政問題的嚴峻性。



*法國政治雖存暗湧但尚穩*



法國總統馬克龍將要在短期內推出新總理人選，而無論誰上台，都必須在10月7日或之前提交2026年的《財政預算案》。目前法國的債務與GDP比例在歐盟國家中排名第三，截至6月底已高達114%，且該比例仍在上升中。法國不能再僅依靠經濟增長來化解債務，必須採取果斷措施，如削減開支或加稅。因此，無論誰接任下屆政府，都將面臨艱難挑戰。當前看來，上述的情況似乎不會影響總統馬克龍的地位，所以法國的情況仍在可控範圍內。然而，作為歐元區第二大經濟體，法國的變化實在值得大家密切關注。



*預期聯儲局今年減息三次，推升歐元*



回顧法國10年期國債孳息率，儘管當地政局不穩，但隨著市場對聯儲局減息預期的擴大，在美國國債利率普遍下跌帶動下，歐元區以至法國的債券收益率亦隨之回落。這一趨勢有助於大幅紓緩法國債券市場的壓力。



至於歐元匯價，受惠於市場預期今年聯儲局有機會進行三次減息，分別在9月18日、10月29日及12月10日（註：聯儲局11月沒有議息會），根據利率期貨，機率高達86%。現市場焦點已轉移至本周四（11日）歐洲央行議息會，市場普遍預期，歐央行將維持息率不變，而歐洲的2厘息很大機會已見底。今早在亞洲市場，歐元已攀升至1.1771美元的水平。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



